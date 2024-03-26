Спасибо, ребята, за важнейшую победу, – Зеленский отреагировал на выход Украины на Евро-2024
Источник:Владимир Зеленский
Украинская сборная по футболу 26 февраля победила Исландию в финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024. На это событие отреагировал Владимир Зеленский.
Он поблагодарил украинскую команду за важнейшую победу в футболе. Теперь Украина выступит на чемпионате по футболу Евро-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
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Зеленский поздравил сборную Украины с победой в плей-офф
В своем телеграм-канале Владимир Зеленский поблагодарил ребят из украинской сборной по футболу, которые принимали участие в матче с Исландией за сверхважные эмоции для всей страны.
За сверхважную победу и выход на Евро. За то, что в очередной раз доказали: когда украинцам трудно, но они не сдаются и продолжают борьбу, тогда украинцы непременно побеждают,
– написал он.
Президент отметил, что во времена, когда нашу нацию ежедневно хотят уничтожить, наши люди ежедневно доказывают: украинцы есть и будут!
"Украина есть и будет! Спасибо за победу! Слава Украине!" – подчеркнул глава государства.
Ермак также поздравил ребят с победой в матче
Глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале также поздравил сборную Украины, а также ее главного тренера Сергея Реброва и всех игроков с победой над Исландией в финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024.
2:1 – великолепные голы Цыганкова и Мудрика. Все игроки – крутые,
– отметил он.
Ермак также отметил, что сейчас нашим гражданам очень нужны такие эмоции, а также всей стране сегодня это было нужно.
"Вы объединяете нацию, дарите радость. Спасибо каждому из вас, ребята. Самые лучшие", – подчеркнул глава ОП.
Он также подчеркнул, что дальше нас ожидает Евро-2024 и победа в этом чемпионате по футболу, который пройдет в Германии.
Украина победила Исландию в плей-офф на выход в Евро-2024
- Финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 между Украиной и Исландией состоялся 26 марта. В нем наша сборная победила исландскую со счетом 2:1 в нашу пользу.
- Сначала на 30-й минуте Гудмундссон отметился дриблингом и невероятным ударом из-за пределов штрафной, забив первый гол. Однако в конце концов голы из украинской сборной забили Цыганков и Мудрик.
- Стоит отметить, что этот матч прошел достаточно напряженно и украинские фанаты футбола держали кулачки за нашу сборную. Подробно о том, как состоялся матч, обо всех забитых голах и передачах мяча – читайте в материале.