Он поблагодарил украинскую команду за важнейшую победу в футболе. Теперь Украина выступит на чемпионате по футболу Евро-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

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Зеленский поздравил сборную Украины с победой в плей-офф

В своем телеграм-канале Владимир Зеленский поблагодарил ребят из украинской сборной по футболу, которые принимали участие в матче с Исландией за сверхважные эмоции для всей страны.

За сверхважную победу и выход на Евро. За то, что в очередной раз доказали: когда украинцам трудно, но они не сдаются и продолжают борьбу, тогда украинцы непременно побеждают,

– написал он.

Президент отметил, что во времена, когда нашу нацию ежедневно хотят уничтожить, наши люди ежедневно доказывают: украинцы есть и будут!

"Украина есть и будет! Спасибо за победу! Слава Украине!" – подчеркнул глава государства.

Ермак также поздравил ребят с победой в матче

Глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале также поздравил сборную Украины, а также ее главного тренера Сергея Реброва и всех игроков с победой над Исландией в финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024.

2:1 – великолепные голы Цыганкова и Мудрика. Все игроки – крутые,

– отметил он.

Ермак также отметил, что сейчас нашим гражданам очень нужны такие эмоции, а также всей стране сегодня это было нужно.

"Вы объединяете нацию, дарите радость. Спасибо каждому из вас, ребята. Самые лучшие", – подчеркнул глава ОП.

Он также подчеркнул, что дальше нас ожидает Евро-2024 и победа в этом чемпионате по футболу, который пройдет в Германии.

Украина победила Исландию в плей-офф на выход в Евро-2024