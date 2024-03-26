Він подякував українській команді за надважливу перемогу у футболі. Тепер Україна виступить на чемпіонаті з футболу Євро-2024, який пройде від 14 червня до 14 липня 2024 року у Німеччині.

До теми Україна – Ісландія: онлайн-трансляція матчу за вихід на Євро-2024

Зеленський привітав збірну України з перемогою у плей-офф

У своєму телеграм-каналі Володимир Зеленський подякував хлопцям з української збірної з футболу, які брали участь в матчі з Ісландією за надважливі емоції для всієї країни.

За надважливу перемогу і вихід на Євро. За те, що вкотре довели: коли українцям важко, але вони не здаються і продовжують боротьбу, тоді українці неодмінно перемагають,

– написав він.

Президент зауважив, що в часи, коли нашу націю щодня хочуть знищити, наші люди щодня доводять: українці є і будуть!

"Україна є і буде! Дякуємо за перемогу! Слава Україні!" – наголосив глава держави.

Єрмак також привітав хлопців з перемогою у матчі

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі також привітав збірну України, а також її головного тренера Сергія Реброва та всіх гравців з перемогою над Ісландією у фінальному матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024.

2:1 – чудові голи Циганкова та Мудрика. Всі гравці – круті,

– зазначив він.

Єрмак також зауважив, що зараз нашим громадянам дуже потрібні такі емоції, а також всій країні сьогодні це було потрібно.

"Ви об'єднуєте націю, даруєте радість. Дякую кожному з вас, хлопці. Найкращі", – наголосив глава ОП.

Він також підкреслив, що далі нас очікує Євро-2024 та перемога у цьому чемпіонаті з футболу, який пройде в Німеччині.

Україна перемогла Ісландію у плей-офф на вихід в Євро-2024