Він подякував українській команді за надважливу перемогу у футболі. Тепер Україна виступить на чемпіонаті з футболу Євро-2024, який пройде від 14 червня до 14 липня 2024 року у Німеччині.
До теми Україна – Ісландія: онлайн-трансляція матчу за вихід на Євро-2024
Зеленський привітав збірну України з перемогою у плей-офф
У своєму телеграм-каналі Володимир Зеленський подякував хлопцям з української збірної з футболу, які брали участь в матчі з Ісландією за надважливі емоції для всієї країни.
За надважливу перемогу і вихід на Євро. За те, що вкотре довели: коли українцям важко, але вони не здаються і продовжують боротьбу, тоді українці неодмінно перемагають,
– написав він.
Президент зауважив, що в часи, коли нашу націю щодня хочуть знищити, наші люди щодня доводять: українці є і будуть!
"Україна є і буде! Дякуємо за перемогу! Слава Україні!" – наголосив глава держави.
Єрмак також привітав хлопців з перемогою у матчі
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі також привітав збірну України, а також її головного тренера Сергія Реброва та всіх гравців з перемогою над Ісландією у фінальному матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024.
2:1 – чудові голи Циганкова та Мудрика. Всі гравці – круті,
– зазначив він.
Єрмак також зауважив, що зараз нашим громадянам дуже потрібні такі емоції, а також всій країні сьогодні це було потрібно.
"Ви об'єднуєте націю, даруєте радість. Дякую кожному з вас, хлопці. Найкращі", – наголосив глава ОП.
Він також підкреслив, що далі нас очікує Євро-2024 та перемога у цьому чемпіонаті з футболу, який пройде в Німеччині.
Україна перемогла Ісландію у плей-офф на вихід в Євро-2024
- Фінальний матч плей-оф відбору на Євро-2024 між Україною та Ісландією відбувся 26 березня. У ньому наша збірна перемогла ісландську з рахунком 2:1 на нашу користь.
- Спочатку на 30-й хвилині Гудмундссон відзначився дриблінгом та неймовірним ударом з-за меж штрафного, забивши перший гол. Однак зрештою голи з української збірної забили Циганков та Мудрик.
- Варто зазначити, що цей матч пройшов досить напружено і українські фанати футболу тримали кулачки за нашу збірну. Детально про те, як відбувся матч, про всі забиті голи і передачі м'яча – читайте у матеріалі.