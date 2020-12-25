Украинский нападающий Артем Милевский завершил свои выступления в белорусском чемпионате. Динамо-Брест поблагодарило форварда за проделанную работу и помощь команде в турнирах, назвав его мастером своего дела.

Артем Милевский еще в середине октября заинтриговал всех поклонников заявлением и инстаграме. В котором намекнул, что покидает брестское Динамо и находится в поисках клуба. Белорусский клуб решил публично поблагодарить футболиста, поэтому сделали это на официальном сайте команды.

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"Коллектив футбольного клуба Динамо-Брест благодарен Артему за профессионализм и самоотдачу на футбольном поле и желает успехов в дальнейшей карьере. Spasibo, master", – говорится в сообщении.

Милевского активно сватали в УПЛ. Львовский "Рух" был одним из главных претендентов на опытного нападающего. Но философия тренерского штаба заставила руководство клуба отказаться от подписания Артема. За день до объявления официального трансфера Минай заинтриговал всех поклонников украинского футбола. Вроде бы дебютанты УПЛ подпишут игрока с символическим 10 номером на спине. Тогда все догадки отпали, куда же перейдет Милевский.

А уже в четверг, 24 декабря, Минай официально объявил о покупке бывшего нападающего сборной Украины. Контракт рассчитан на 1,5 года.

Карьера Милевского в Динамо-Брест: коротко