Спасибо, мастер: Динамо трогательно попрощалось с Милевским
Украинский нападающий Артем Милевский завершил свои выступления в белорусском чемпионате. Динамо-Брест поблагодарило форварда за проделанную работу и помощь команде в турнирах, назвав его мастером своего дела.
Артем Милевский еще в середине октября заинтриговал всех поклонников заявлением и инстаграме. В котором намекнул, что покидает брестское Динамо и находится в поисках клуба. Белорусский клуб решил публично поблагодарить футболиста, поэтому сделали это на официальном сайте команды.
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"Коллектив футбольного клуба Динамо-Брест благодарен Артему за профессионализм и самоотдачу на футбольном поле и желает успехов в дальнейшей карьере. Spasibo, master", – говорится в сообщении.
Милевского активно сватали в УПЛ. Львовский "Рух" был одним из главных претендентов на опытного нападающего. Но философия тренерского штаба заставила руководство клуба отказаться от подписания Артема. За день до объявления официального трансфера Минай заинтриговал всех поклонников украинского футбола. Вроде бы дебютанты УПЛ подпишут игрока с символическим 10 номером на спине. Тогда все догадки отпали, куда же перейдет Милевский.
А уже в четверг, 24 декабря, Минай официально объявил о покупке бывшего нападающего сборной Украины. Контракт рассчитан на 1,5 года.
Карьера Милевского в Динамо-Брест: коротко
- В 2017 году Милевский подписал 1,5-летний контракт с динамовским клубом, где выступал в течение трех лет. Игрок быстро адаптировался в команде и стал настоящей находкой для тренерского штаба.
- В 2018 году Артем поднял над головой Суперкубок Беларуси. Этот трофей снял проклятие с футболиста, который в последний раз добывал трофеи еще в далеком 2011 году в составе киевского Динамо.
- Летом 2018-го года появилась неожиданная информация о разрыве контракта с украинским лидером атаки Динамо. Причина – многочисленные нарушения дисциплины.
- Тогда его ждал сезон в Венгрии. А уже после этого зимой 2019-го форвард вновь вернулся в белорусский клуб, подписав контракт до конца 2020-го года.
- За это время 99 раз выходил в футболке Динамо во всех турнирах. Трижды выходил на поле в Лиге чемпионов и два матча провел в Лиге Европы. Милевский 20 раз огорчал голкиперов соперников и еще 32 раза отдавал голевые передачи на партнеров по команде.
- Всего в активе украинского нападающего 5 трофеев в составе Динамо: чемпион страны (2019), Кубок Беларуси (2018) и три победы в Суперкубке (в течение 2018/20 лет).
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