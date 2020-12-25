Дякуємо, майстер: Динамо зворушливо попрощалось з Мілевським
Український нападник Артем Мілевський завершив свої виступи у білоруському чемпіонаті. Динамо-Брест подякувало форварду за зроблену роботу та допомогу команді у турнірах, назвавши його майстром своєї справи.
Артем Мілевський ще у середині жовтня заінтригував усіх прихильників заявою і інстаграмі. У якій натякнув, що покидає брестське Динамо та перебуває у пошуках клубу. Білоруський клуб вирішив публічно подякувати футболісту, тому зробили це на офіційному сайті команди.
До теми Скільки зароблятиме Мілевський у Минаї: сума
"Колектив футбольного клубу Динамо-Брест вдячний Артему за професіоналізм та самовіддачу на футбольному полі і бажає успіхів у подальшій кар'єрі. Spasibo, master", – йдеться у повідомленні.
Мілевського активно сватали в УПЛ. Львівський Рух був одним із головних претендентів на досвідченого нападника. Але філософія тренерського штабу змусила керівництво клубу відмовитись від підписання Артема. За день до оголошення офіційного трансферу Минай заінтригував усіх прихильників українського футболу. Начебто дебютанти УПЛ підпишуть гравця з символічним 10 номером на спині. Тоді всі здогадки відпали, куди ж перейде Мілевський.
А вже у четвер, 24 грудня, Минай офіційно оголосив про купівлю колишнього нападника збірної України. Контракт розрахований на 1,5 роки.
Кар'єра Мілевського у Динамо-Брест: коротко
- У 2017 році Мілевський підписав 1,5-річний контракт з динамівським клубом, де виступав протягом трьох років. Гравець швидко адаптувався у команді та став справжньою знахідкою для тренерського штабу.
- У 2018 році Артем підійняв над головою Суперкубок Білорусі. Цей трофей зняв прокляття із футболіста, який востаннє здобував трофеї ще у далекому 2011 році у складі київського Динамо.
- Влітку 2018-го року з'явилась несподівана інформація про розривання контракт з українським лідером атаки Динамо. Причина – численні порушення дисципліни.
- Тоді на нього чекав сезон в Угорщині. А вже після цього взимку 2019-го форвард знову повернувся у білоруський клуб, підписавши контракт до кінця 2020-го року.
- За цей час 99 разів виходив у футболці Динамо у всіх турнірах. Тричі виходив на поле у Лізі чемпіонів та два матчі провів у Лізі Європи. Мілевський 20 разів засмучував голкіперів суперників та ще 32 рази віддавав гольові передачі на партнерів по команді.
- Загалом у доробку українського нападника 5 трофеїв у складі Динамо: чемпіон країни (2019), Кубок Білорусі (2018) та ще три перемоги у Суперкубку (протягом 2018/20 років).
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