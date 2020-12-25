Український нападник Артем Мілевський завершив свої виступи у білоруському чемпіонаті. Динамо-Брест подякувало форварду за зроблену роботу та допомогу команді у турнірах, назвавши його майстром своєї справи.

Артем Мілевський ще у середині жовтня заінтригував усіх прихильників заявою і інстаграмі. У якій натякнув, що покидає брестське Динамо та перебуває у пошуках клубу. Білоруський клуб вирішив публічно подякувати футболісту, тому зробили це на офіційному сайті команди.

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"Колектив футбольного клубу Динамо-Брест вдячний Артему за професіоналізм та самовіддачу на футбольному полі і бажає успіхів у подальшій кар'єрі. Spasibo, master", – йдеться у повідомленні.

Мілевського активно сватали в УПЛ. Львівський Рух був одним із головних претендентів на досвідченого нападника. Але філософія тренерського штабу змусила керівництво клубу відмовитись від підписання Артема. За день до оголошення офіційного трансферу Минай заінтригував усіх прихильників українського футболу. Начебто дебютанти УПЛ підпишуть гравця з символічним 10 номером на спині. Тоді всі здогадки відпали, куди ж перейде Мілевський.

А вже у четвер, 24 грудня, Минай офіційно оголосив про купівлю колишнього нападника збірної України. Контракт розрахований на 1,5 роки.

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