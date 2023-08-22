Днепр-1 в этом сезоне сыграет в квалификации уже третьего еврокубка. Сначала команда неудачно сыграла против греческого Панатинаикоса в квалификации Лиги чемпионов. После этого вылетела и из квалификации Лиги Европы, уступив чешской Славии. Теперь же Днепр-1 сыграет в плей-офф Лиги конференций.

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На этой стадии турнира соперником Днепра-1 стал словацкий Спартак. И оба матча команды проведут именно в Словакии. Ведь украинский клуб выбрал словацкий город Кошице как свою арену для домашних матчей в еврокубках.

Первый матч Днепр-1 сыграет на выезде в среду, 23 августа. Игра начнется в 19:30 по киевскуому времени.

Для днепрян это будет первый матч без главного тренера. Ведь Александр Кучер подал в отставку после неудачного старта сезона. А в последнем матче его команда уступила Оболони.

Для Днепр-1 матч против Спартака – последняя возможность сыграть в еврокубках осенью 2023 года. Ведь только победитель этой пары выйдет в групповой этап Лиги конференций. Неудачник же закончит свои выступления в еврокубках этого сезона.

Матч Спартак – Днепр-1 в Украине будет транслировать FootballHub. Комментировать матч будет Александр Новак. Сайт 24 Канала проведет онлайн-трансляцию матча Спартак – Днепр-1.

Спартак – Днепр-1 онлайн-трансляция