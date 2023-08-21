О переносе матча против Руха Днепр-1 объявил на своей официальной странице. Причиной тому команда обратилась к дирекции УПЛ с соответствующей просьбой – там не указали. Как и то, когда сейчас состоится этот матч. Дата его проведения будет определена дополнительно.
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По всей вероятности, Днепр-1 обратился с соответствующей просьбой, чтобы иметь больше времени на подготовку к матчам еврокубков. Ведь 23 августа команда сыграет первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций против Спартака (Словакия). А на 31 августа запланирован ответный матч. При этом свои "домашние" матчи в еврокубках Днепр-1 проводит именно в Словакии – Кошице.
Рух был против переноса матча
Руководство Руха выступало против того, чтобы перенести матч против Днепр-1. Технический директор команды Александр Чабан заявил, что сначала в Днепр-1 неофициально обратились с просьбой перенести матч из Львова в Ужгород. А когда получили отказ, воспользовались возможностью перенести матч на неопределенный срок.
Во львовском клубе возмутились таким решением. И хотят, чтобы эту норму убрали из регламента. Апеллируют тем, что это "убивает спортивный принцип и интерес к внутренним соревнованиям". Хотя в прошлом сезоне Рух тоже переносил свои матчи чемпионата ради выступлений в еврокубках. При этом там выступала не основная команда, а юношеская – в Юношеской лиге УЕФА. Но многие игроки этой юношеской команды были и игроками основной команды. И тот же Ингулец тогда пошел на уступки Руху.