Ребров: На этом можно было бы поставить точку

Владимир Путин почти полностью уничтожил будущее русского спорта. Атлеты и команды, представляющие страну-агрессора, стали настоящими изгнанниками в мире.

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Сергей Ребров выразил свое мнение об отстранении российского спорта. Украинский тренер отметил, что это плата за молчание российских спортсменов о войне в Украине, которую развязала их родная страна.

Своим молчанием эти атлеты автоматически поддерживают агрессию России в сторону соседнего мирного государства. Бывший наставник Динамо вспомнил свастику, с которой российские атлеты выходили на награждение.

Запрет на международные выступления российских спортсменов – это плата за молчание. На этом можно было бы поставить точку, но они сами не дают такой возможности. Выходят на пьедестал со свастикой, поддерживают войну. Где гарантии, что такого не произойдет в матче Лиги чемпионов или в поединке на чемпионате мира?

– сказал Ребров.

Недавно Ребров снова не оставил шансов своим "коллегам по цеху". Сергей Станиславович в седьмой раз стал лучшим тренером чемпионата ОАЭ.

Напомним, что Ребров был инициатором создания фонда среди украинских футболистов, выступающих за границей. Все собранные средства идут на нужды ВСУ.