В немецком Оберхофе 14 января состоится женский спринт в рамках 6-го этапа Кубка мира. Стал известен состав сборной Украины, который выступит в гонке.

В женском спринте сборную Украины представят пятеро биатлонисток. Об этом сообщает 24 канал.

Кстати Подручный – 7-й в спринте в Оберхофе, победа Бе

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра провел сразу две замены в составе. В сравнение с предыдущим спринтом, в Оберхофе не выступят Екатерина Бех и Анастасия Меркушина.

Их место займут сестры Семеренко, которые будут стартовать в спринте первыми из представительниц Украины.

Состав сборной Украины

18. Валентина Семеренко

43. Вита Семеренко

45. Елена Пидгрушная

80. Юлия Джима

86. Дарья Блашко

Женский спринт в Оберхофе начнется в 15:30.



Календарь биатлонного сезона-2020/2021 / Инфографика 24 канал