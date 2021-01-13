Биатлон: Женская сборная Украины определилась с составом на спринт в Оберхофе
В немецком Оберхофе 14 января состоится женский спринт в рамках 6-го этапа Кубка мира. Стал известен состав сборной Украины, который выступит в гонке.
В женском спринте сборную Украины представят пятеро биатлонисток. Об этом сообщает 24 канал.
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Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра провел сразу две замены в составе. В сравнение с предыдущим спринтом, в Оберхофе не выступят Екатерина Бех и Анастасия Меркушина.
Их место займут сестры Семеренко, которые будут стартовать в спринте первыми из представительниц Украины.
Состав сборной Украины
18. Валентина Семеренко
43. Вита Семеренко
45. Елена Пидгрушная
80. Юлия Джима
86. Дарья Блашко
Женский спринт в Оберхофе начнется в 15:30.
Календарь биатлонного сезона-2020/2021 / Инфографика 24 канал
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