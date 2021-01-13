В немецком Оберхофе продолжился биатлонный сезон-2020/2021. В среду, 13 января, стартовал 6-й этап Кубка мира. Мужскую спринтерскую гонку выиграл норвежец Йоханнес Бе.

Норвежец Бе не допустил ни одного промаха на двух рубежах. К скорости Бе добавил прекрасную работу на дистанции, что принесло ему победу, пишет 24 канал.

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"Серебром" удовлетворился еще один норвежец – Стурла Лагрейд. Он, как и Бе, стрелял чисто, однако проиграл именитому земляку 12 секунд.

Третье место занял немецкий биатлонист Арнд Пайффер. Титулованный немец проиграл победителю 27 секунд.

Результат гонки

1. Йоханнес Бе (Норвегия)

2. Стурла Лагрейд (Норвегия)

3. Арнд Пайффер (Германия)

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7. Дмитрий Пидручный (Украина)

48. Артем Прима

49. Антон Дудченко

78. Артем Тищенко

88. Руслан Ткаленко

Как выступили украинцы

Лучше всех из украинских биатлонистов спринт прошел Дмитрий Пидручный. Он допустил только один промах, который стоил Дмитрию борьбы за награды. Пидручный продемонстрировал 7-е время благодаря невероятной скорости на последнем круге. Это позволит украинцу выступить в масс-старте.

У топ-60 попали еще двое украинцев. Артем Прима с тремя штрафными кругами занял 48-е место. Антон Дудченко пробежал только один штрафной круг, но финишировал сразу за Примой.

Артем Тищенко допустил только один промах, однако финишировал только 78-м. Руслан Ткаленко "настрелял" три промаха – 88-я строчка.