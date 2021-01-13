Біатлон: жіноча збірна України визначилася зі складом на спринт в Оберхофі
У німецькому Оберхофі 14 січня відбудеться жіночий спринт у рамках 6-го етапу Кубка світу. Став відомий склад збірної України, який виступить у гонці.
У жіночому спринті збірну України представлять п'ятеро біатлоністок. Про це повідомляє 24 канал.
До речі Підручний – 7-й у спринті в Оберхофі, перемога Бьо
Головний тренер збірної України Юрай Санітра провів відразу дві зміни у складі. У порівняння з попереднім спринтом в Оберхофі не виступлять Катерина Бех та Анастасія Меркушина.
Їх місце займуть сестри Семеренко, які стартуватимуть у спринті першими з представниць України.
Склад збірної України
18. Валентина Семеренко
43. Віта Семеренко
45. Олена Підгрушна
80. Юлія Джима
86. Дар'я Блашко
Жіночий спринт в Оберхофі розпочнеться о 15:30.
Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал
Поділитися новиною