У німецькому Оберхофі 14 січня відбудеться жіночий спринт у рамках 6-го етапу Кубка світу. Став відомий склад збірної України, який виступить у гонці.

У жіночому спринті збірну України представлять п'ятеро біатлоністок. Про це повідомляє 24 канал.

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Головний тренер збірної України Юрай Санітра провів відразу дві зміни у складі. У порівняння з попереднім спринтом в Оберхофі не виступлять Катерина Бех та Анастасія Меркушина.

Їх місце займуть сестри Семеренко, які стартуватимуть у спринті першими з представниць України.

Склад збірної України

18. Валентина Семеренко

43. Віта Семеренко

45. Олена Підгрушна

80. Юлія Джима

86. Дар'я Блашко

Жіночий спринт в Оберхофі розпочнеться о 15:30.



Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал