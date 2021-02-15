Тренер сборной Украины по биатлону сменил состав команды на гонку чемпионата мира
Чемпионат мира по биатлону-2021 продолжится 16 февраля женской индивидуальной гонкой. Наставник сборной Украины Юрай Санитра решил изменить состав по сравнению с другими гонками.
Источник:"Суспільне Спорт"
Участие в индивидуальной гонке примут Юлия Джима и Елена Пидгрушная, выступившие во всех гонках чемпионата мира.
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Зато в индивидуальной гонке не выступят Дарья Блашко и Валентина Семеренко. Их заменят Вита Семеренко и Анастасия Меркушина.
Состав Украины на женскую индивидуальную гонку
- Юлия Джима
- Елена Пидгрушная
- Вита Семеренко
- Анастасия Меркушина
Для Виты Семеренко и Анастасии Меркушиной эта гонка станет первой на чемпионате мира в Поклюке.
Индивидуальная гонка начнется в 13:05 и будет чрезвычайно важной для Юлии Джимы. Украинка ведет борьбу за малый Хрустальный глобус.
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Какие задачи перед украинками
- По результатам индивидуальной гонки определится состав участников масс-старта, который будет закрывать чемпионат мира 21 февраля.
- Пидгрушная, Блашко и Джима соревнуются за право отобраться в масс-старт по квоте лучших на этапе. Елена находится на втором месте (66 очков), Дарья – шестая (44), Юлия – третья запасная (20).
- Сейчас проходное количество очков для участия в масс-старте – 27. За то, что Блашко не будет бежать в индивидуальной гонке, она уже не сможет набрать больше зачетных баллов. У Пидгрушной и Джимы такая возможность есть.
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