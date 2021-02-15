Тренер збірної України з біатлону змінив склад команди на гонку чемпіонату світу
Чемпіонат світу з біатлону-2021 продовжиться 16 лютого жіночою індивідуальною гонкою. Наставник збірної України Юрай Санітра вирішив змінити склад у порівнянні з іншими гонками.
Джерело:"Суспільне Спорт"
Участь в індивідуальній гонці візьмуть Юлія Джима та Олена Підгрушна, які виступили у всіх гонках чемпіонату світу.
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Натомість в індивідуальній гонці не виступлять Дар'я Блашко та Валентина Семеренко. Їх замінять Віта Семеренко та Анастасія Меркушина.
Склад України на жіночу індивідуальну гонку
- Юлія Джима
- Олена Підгрушна
- Віта Семеренко
- Анастасія Меркушина
Для Віти Семеренко та Анастасії Меркушини ця гонка стане першою на чемпіонаті світу в Поклюці.
Індивідуальна гонка розпочнеться о 13:05 й буде надзвичайно важливою для Юлії Джими. Українка веде боротьбу за малий Кришталевий глобус.
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Які завдання перед українками
- За результатами індивідуальної гонки визначиться склад учасників мас-старту, який закриватиме чемпіонат світу 21 лютого.
- Підгрушна, Блашко та Джима змагаються за право відібратися у мас-старт за квотою найкращих на етапі. Олена перебуває на другому місці (66 очок), Дар'я – шоста (44), Юлія – третя запасна (20).
- Наразі прохідна кількість очок для участі в мас-старті – 27. Через те, що Блашко не бігтиме в індивідуальній гонці, вона вже не зможе набрати більше залікових балів. У Підгрушної та Джими така можливість є.
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