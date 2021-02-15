Чемпіонат світу з біатлону-2021 продовжиться 16 лютого жіночою індивідуальною гонкою. Наставник збірної України Юрай Санітра вирішив змінити склад у порівнянні з іншими гонками.

Участь в індивідуальній гонці візьмуть Юлія Джима та Олена Підгрушна, які виступили у всіх гонках чемпіонату світу.

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Натомість в індивідуальній гонці не виступлять Дар'я Блашко та Валентина Семеренко. Їх замінять Віта Семеренко та Анастасія Меркушина.

Склад України на жіночу індивідуальну гонку

Юлія Джима

Олена Підгрушна

Віта Семеренко

Анастасія Меркушина

Для Віти Семеренко та Анастасії Меркушини ця гонка стане першою на чемпіонаті світу в Поклюці.

Індивідуальна гонка розпочнеться о 13:05 й буде надзвичайно важливою для Юлії Джими. Українка веде боротьбу за малий Кришталевий глобус.

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Які завдання перед українками

За результатами індивідуальної гонки визначиться склад учасників мас-старту, який закриватиме чемпіонат світу 21 лютого.

Підгрушна, Блашко та Джима змагаються за право відібратися у мас-старт за квотою найкращих на етапі. Олена перебуває на другому місці (66 очок), Дар'я – шоста (44), Юлія – третя запасна (20).

Наразі прохідна кількість очок для участі в мас-старті – 27. Через те, що Блашко не бігтиме в індивідуальній гонці, вона вже не зможе набрати більше залікових балів. У Підгрушної та Джими така можливість є.



Календар чемпіонату світу / Інфографіка Спорт 24​