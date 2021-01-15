В рамках 6-го этапа Кубка мира по биатлону 16 января в немецком Оберхофе состоится женская эстафета. Сборная Украины определилась с четверкой, которая выступит в гонке.

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра решил не менять состав по сравнению с предыдущей эстафетой в Хохфильцене. Об этом сообщает 24 канал.

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Как и на предыдущих гонках, первой стартует Дарья Блашко. Ее участие в эстафете было под вопросом. Украинка из-за проблем со здоровьем 14 января пропустила спринт.

Следовательно, ожидалось, что Украина выступит в "золотом" составе (Джима, сестры Семеренко, Пидгрушная). Эта четверка выиграла Олимпийские игры-2014.

Состав сборной Украины в Оберхофе

Дарья Блашко

Юлия Джима

Валентина Семеренко

Елена Пидгрушная

Аналогичная четверка завоевала для Украины седьмое место в Хохфильцене. Зато четверка Блашко, сестры Семеренко и Джима были 5-ми в Контиолахти.

Женская эстафета начнется в 15:45. Онлайн-трансляция доступна по ссылке.