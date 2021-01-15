У рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону 16 січня у німецькому Оберхофі відбудеться жіноча естафета. Збірна України визначилася з четвіркою, яка виступить у гонці.

Головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра вирішив не змінювати склад у порівнянні з попередньою естафетою у Хохфільцені. Про це повідомляє 24 канал.

До слова Чоловіча збірна України посіла високе 6-е місце в естафеті, перемога Франції

Як і на попередніх гонках, першою стартуватиме Дар'я Блашко. Її участь в естафеті була під питанням. Українка через проблеми зі здоров'ям 14 січня пропустила спринт.

Відтак, очікувалося, що Україна виступить у "золотому" складі (Джима, сестри Семеренко, Підгрушна). Ця четвірка виграла Олімпійські ігри-2014.

Склад збірної України в Оберхофі

Дар'я Блашко

Юлія Джима

Валентина Семеренко

Олена Підгрушна

Аналогічна четвірка здобула для України 7-е місце у Хохфільцені. Натомість четвірка Блашко, сестри Семеренко та Джима були 5-ми у Контіолахті.

Жіноча естафета розпочнеться о 15:45. Онлайн-трансляція доступна за посиланням.