"Рига" и "Тре Фиори" не смогли доиграть матч второго квалификационного раунда Лиги Европы. Причиной прекращения поединка стали ужасные погодные условия.

Во время матча в столице Латвии началась буря, которая внесла коррективы в еврокубковую встречу, пишет 24 канал.

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Стихия внесла коррективы в матч

Стихия повредила освещение и часть крыши стадиона. Стекло от прожектора упало прямо на футболистов, находившихся на скамье запасных. Главный арбитр поединка сразу временно остановил игру, а затем указал командам зайти в подтрибунное помещение. Впоследствии, посоветовавшись с судейской бригадой, арбитр принял решение не возобновлять матч.

На момент остановки счет матча был "сухой" – 0:0. Победитель встречи в следующем туре сыграет против шотландского "Селтика".

Для болельщиков "Рига" не является совсем чужим клубом. За команду выступает украинский полузащитник Вячеслав Шарпар, который как раз сидел на скамейке запасных. А латвийскую команду возглавляет бывший наставник львовских "Карпат" Олег Кононов.

Пресс-служба "Риги" уже сообщила, что матч будет доигран 18 сентября в 10:00.