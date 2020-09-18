"Рига" та "Тре Фіорі" не змогли дограти матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Причиною припинення поєдинку стали жахливі погодні умови.

Під час матчу у столиці Латвії розпочалась буря, яка внесла корективи у єврокубкову зустріч, пише 24 канал.

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Стихія внесла корективи у матч

Стихія пошкодила освітлення і частину даху стадіону. Скло від прожектора впало прямо на футболістів, які перебували на лаві запасних. Головний арбітр поєдинку відразу тимчасово зупинив гру, а згодом вказав командам зайти у підтрибунне приміщення. Згодом порадившись із суддівською бригадою арбітр прийняв рішення не відновлювати матч.

На момент зупинки рахунок матчу був "сухий" – 0:0. Переможець зустрічі у наступному турі зіграє проти шотландського "Селтіка".

Для вболівальників "Рига" не є зовсім чужим клубом. За команду виступає український півзахисник В'ячеслав Шарпар, який якраз сидів на лаві запасних. А латвійську команду очолює колишній наставник львівських "Карпат" Олег Кононов.

Пресслужба "Риги" вже повідомила, що матч буде дограний 18 вересня о 10:00.