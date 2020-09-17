Матч третьей лиги Нижней Саксонии (Германия) запомнился курьезным случаем. Игроки команды "Рипдорф / Мольцен II" в течение матча соблюдали социальную дистанцию на поле из-за коронавируса.

В одном из туров чемпионата "Рипдорф/Мольцен II" встречался с "Хольденштедтом". Игроки последнего перед матчем контактировали с больными коронавирусом, поэтому игроки соперника решили не рисковать и держать дистанцию на футбольном поле во время матча, информирует Goal.

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Из-за дистанции голкипер "Рипдорф/Мольцен II" пропустил 37 "сухих" мячей. Хотя футболисты "Хольденштедта" до игры сдали обязательные тесты на коронавирус, которые показали отрицательные результаты, но с тех пор не прошло еще 14 дней.

"Рипдорф" попросил перенести матч на другую дату, но получил отказ. Поэтому, чтобы не получить штраф за неявку на матч, решили выйти на футбольное поле, но с соблюдением социальной дистанции. Футболисты команды просто следили за тем, как игроки соперника легко забивали мячи в их ворота.

Поединок закончился с рекордным счетом 37:0.