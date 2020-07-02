О своих планах американец рассказал в интервью ESPN.

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Планы американца

По словам Теофимо, чем быстрее произойдет бой с Ломаченко, тем лучше. Украинец уже не сражался почти год, американец – полгода.

Лопес не исключает, что боксерам возможно придется провести промежуточные поединки перед их боем, но сейчас американец не может предсказать таких планов.

Мой вес увеличивается, но мы могли бы провести еще два боя в легком дивизионе. Если мы проведем бой с Ломаченко, то это все, что нам нужно,

– сказал Лопес.

Добавим, что команда Ломаченко отметила, что они готовы провести поединок без зрителей. Промоутер боя Боб Арум ранее заявил, что бой между Ломаченко и Лопесом должен происходить только со зрителями из-за больших гонораров боксеров.

Бой Ломаченко – Лопес: главное