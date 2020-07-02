Про свої плани американець розповів у інтерв'ю для ESPN. Варто прочитати:"Він поб'є Ломаченка": ще один боксер заявив, що покладе українця на ринг Плани американця За словами Теофімо, чим швидше відбудеться бій з Ломаченком, тим краще. Українець вже не бивсямайже рік, американець –пів року. Лопес не виключає, що боксерам можливодоведеться провести проміжні поєдинки перед їх боєм, але зараз американець не можу передбачити таких планів. Моя вага збільшується, але ми могли б провести ще два бої в легкому дивізіоні. Якщо ми проведемо бій з Ломаченко, то це все, що нам потрібно, – сказавЛопес. Додамо, що команда Ломаченка зазначила, що вони готові провести поєдинок без глядачів. Промоутер бою Боб Арум раніше заявив, що бій між Ломаченком та Лопесом повинен відбуватись лише з глядачами через великі гонорари боксерів. Бій Ломаченко – Лопес: головне Поєдинок між боксерами мав відбутися 30 травня на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку у США. Обидва боксери виступають за те, щоб поєдинок відбувся з глядачами на трибунах. Наразі ведуться перемовини з американською футбольною командою НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Саме на арені цього клубу може відбутися поєдинок. Ймовірно, на кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBA, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.