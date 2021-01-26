Немецкий Кельн сообщил о переходе к ним в аренду нападающего Брюгге Денниса Бонавентуре.

Источник: официальный сайт Кельна

Нигериец будет защищать цвета "козлов" на правах аренды, соглашение о сотрудничестве между сторонами рассчитано до лета. Деннис присоединится к команде 27 января и будет выступать под 43-м номером.

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В феврале чемпион Бельгии сыграет с Динамо в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоится в Киеве 18 февраля.

Что известно о Бонавентуре