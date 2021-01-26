Соперник Динамо в Лиге Европы отдал одного из лучших игроков в аренду
Немецкий Кельн сообщил о переходе к ним в аренду нападающего Брюгге Денниса Бонавентуре.
Источник: официальный сайт Кельна
Нигериец будет защищать цвета "козлов" на правах аренды, соглашение о сотрудничестве между сторонами рассчитано до лета. Деннис присоединится к команде 27 января и будет выступать под 43-м номером.
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В феврале чемпион Бельгии сыграет с Динамо в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоится в Киеве 18 февраля.
Что известно о Бонавентуре
- 23-летний нигериец в нынешнем сезоне сыграл за бельгийцев в 13 матчах, где забил всего один мяч и сделал 3 передачи.
- В общем бывший игрок луганской Зари провел за Брюгге 116 матчей, отметившись в них 29 голами и 13 голевыми передачами.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бонавентуре в 11 миллионов евро. При этом, в начале 2020 года игрок стоил 17 миллионов евро.
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