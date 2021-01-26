Суперник Динамо у Лізі Європи віддав одного з найкращих гравців в оренду
Німецький Кельн повідомив про перехід до них в оренду нападника Брюгге Денніса Бонавентуре.
Джерело: офіційний сайт Кельна
Нігерієць захищатиме кольори "цапів" на правах оренди, угода про співпрацю між сторонами розрахована до літа. Денніс приєднається до команди 27 січня і виступатиме під 43-м номером.
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У лютому чемпіон Бельгії зіграє з Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший матч відбудеться в Києві 18 лютого.
Що відомо про Бонавентуре
- 23-річний нігерієць в нинішньому сезоні зіграв за бельгійців в 13 матчах, де забив всього один м'яч і зробив 3 передачі.
- Всього колишній гравець луганської Зорі провів за Брюгге 116 матчів, відзначившись у них 29 голами і 13 гольовими передачами.
- Портал Transfermarkt оцінює вартість Бонавентуре в 11 мільйонів євро. При цьому, на початку 2020 року гравець коштував 17 мільйонів євро.
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