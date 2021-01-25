Бельгийский Гент требует большие суммы за переход украинского форварда Романа Яремчука.

Это связано с тем, что бельгийский клуб отдаст Динамо 30 процентов от суммы трансфера Яремчука в другой клуб. 25-летний нападающий перешел из Динамо в Гент летом 2017 года за 2 миллиона евро.

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Яремчук может перейти в Рому

Представители Ромы сделали еще одну попытку получить Яремчука. "Волки" предложили бельгийцам за трансфер Романа 12 миллионов евро. Переговоры уже в активной стадии, но одно препятствие таки будет. Гент хочет выручить за продажу украинца как можно большую сумму отступных.

Гент готов отпустить футболиста лишь за более 20 миллионов евро отступных. Рома же отдает за игрока значительно меньшую сумму. Интересно, удастся ли "волкам" таки получить форварда из Украины.

Статистика Яремчука