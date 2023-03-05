Отправить на "болота": Костюк сыграет против теннисистки из страны-террориста в финале WTA в США
Март 2023 года может начаться для Марты Костюк с трофея. Вторая ракетка Украины пробилась в финал турнира WTA 250 в американском Остине.
На пути к финалу киевлянка в двух сетах полуфинала одолела американку Даниэль Роуз Коллинс – 4:6 и 3:6. Марта Костюк пробилась в свой первый финал турнира уровня WTA в одиночном разряде. 24 канал.
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Украинско-российское противостояние на корте в США
В решающем матче за трофей в Остине украинку будет ждать принципиальное противостояние. Ее соперницей в финале стала россиянка Варвара Грачева. Теннисистка из страны-террориста в финале обыграла еще одну американку Кэти Волынец, у которой украинское происхождение – 2:1 (6:4, 5:7 и 6:4).
Такой финал для Костюк будет носить особый характер на фоне войны в ее родной Украине, которую развязала Россия.Обратите внимание! Финал WTA 250 в Остине Варвара Грачева – Марта Костюк состоится 5 марта. Ориентировочное начало встречи в 22:00 по Киеву.
В последний раз эти теннисистки встречались на корте в августе 2021 года. В том матче украинка, к сожалению, уступила российской сопернице в 3-сетовом поединке - 7:5, 3:6, 4:6.
До этого в двух предыдущих встречах в 2020 и 2021 годах побеждала Костюк.
Победный путь Костюк в финал турнира в Остине
- Началось все с победы в 1/16 финала над венгеркой Далмой Гальфи – 7:5, 6:1.
- В следующем раунде Костюк одолела американку Мэдисон Бренгл. Но на этот раз украинцы понадобилось три партии - 6:3, 3:6, 6:0.
- В четвертьфинале на Марту ждало противостояние против немецкой соперницы Анны-Лены Фридзам, которая в Остине стала обидчицей другой украинки Дайаны Ястремской - 7:6, 6:2.
- В полуфинале шансов почти не было у одной американки Даниэль Роуз Коллинс.