Отправить на "болота": Костюк сыграет против теннисистки из страны-террориста в финале WTA в США

Март 2023 года может начаться для Марты Костюк с трофея. Вторая ракетка Украины пробилась в финал турнира WTA 250 в американском Остине.

На пути к финалу киевлянка в двух сетах полуфинала одолела американку Даниэль Роуз Коллинс – 4:6 и 3:6. Марта Костюк пробилась в свой первый финал турнира уровня WTA в одиночном разряде. 24 канал.

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Украинско-российское противостояние на корте в США

В решающем матче за трофей в Остине украинку будет ждать принципиальное противостояние. Ее соперницей в финале стала россиянка Варвара Грачева. Теннисистка из страны-террориста в финале обыграла еще одну американку Кэти Волынец, у которой украинское происхождение – 2:1 (6:4, 5:7 и 6:4).

Такой финал для Костюк будет носить особый характер на фоне войны в ее родной Украине, которую развязала Россия.

Финал WTA 250 в Остине Варвара Грачева – Марта Костюк состоится 5 марта. Ориентировочное начало встречи в 22:00 по Киеву.

В последний раз эти теннисистки встречались на корте в августе 2021 года. В том матче украинка, к сожалению, уступила российской сопернице в 3-сетовом поединке - 7:5, 3:6, 4:6.

До этого в двух предыдущих встречах в 2020 и 2021 годах побеждала Костюк.

Победный путь Костюк в финал турнира в Остине