На шляху до фіналу киянка у двох сетах півфіналу здолала американку Даніель Роуз Коллінс – 4:6 та 3:6. Марта Костюк пробилась у свій перший фінал турніру рівня WTA в одиночному розряді, пише 24 канал.
До теми Марта Костюк вперше вийшла у фінал турніру WTA: її суперницею може стати росіянка
Українсько-російське протистояння на корті у США
У вирішальному матчі за трофей в Остіні на українку чекатиме принципове протистояння. Її суперницею у фіналі стала росіянка Варвара Грачова. Тенісистка з країни-терориста у фіналі обіграла ще одну американку Кеті Волинець, яка має українське походження – 2:1 (6:4, 5:7 та 6:4).
Такий фінал для Костюк матиме особливий характер на тлі війни в її рідній Україні, яку розв'язала Росія.
Востаннє ці тенісистки зустрічались на корті у серпні 2021 року. У тому матчі українка, на жаль, поступилась російській суперниці у 3-сетовому поєдинку – 7:5, 3:6, 4:6.
До цього у двох попередніх зустрічах у 2020-му та 2021-му роках перемагала Костюк.
Переможний шлях Костюк до фіналу турніру в Остіні
- Розпочалось все із перемоги в 1/16 фіналу над угоркою Далмою Гальфі – 7:5, 6:1.
- У наступному раунді Костюк здолала американку Медісон Бренгл. Але цього разу українці знадобилось три партії – 6:3, 3:6, 6:0.
- У чвертьфіналі на Марту чекало протистояння проти німецької суперниці Анни-Лєни Фрідзам, яка в Остіні стала кривдницею іншої українки Даяни Ястремської – 7:6, 6:2.
- У півфіналі шансів майже не було у ще однієї американки Даніель Роуз Коллінс.