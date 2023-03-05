На шляху до фіналу киянка у двох сетах півфіналу здолала американку Даніель Роуз Коллінс – 4:6 та 3:6. Марта Костюк пробилась у свій перший фінал турніру рівня WTA в одиночному розряді, пише 24 канал.

​До теми Марта Костюк вперше вийшла у фінал турніру WTA: її суперницею може стати росіянка

Українсько-російське протистояння на корті у США

У вирішальному матчі за трофей в Остіні на українку чекатиме принципове протистояння. Її суперницею у фіналі стала росіянка Варвара Грачова. Тенісистка з країни-терориста у фіналі обіграла ще одну американку Кеті Волинець, яка має українське походження – 2:1 (6:4, 5:7 та 6:4).

Такий фінал для Костюк матиме особливий характер на тлі війни в її рідній Україні, яку розв'язала Росія.

Зверніть увагу! Фінал WTA 250 в Остіні Варвара Грачова – Марта Костюк відбудеться 5 березня. Орієнтовний початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Востаннє ці тенісистки зустрічались на корті у серпні 2021 року. У тому матчі українка, на жаль, поступилась російській суперниці у 3-сетовому поєдинку – 7:5, 3:6, 4:6.

До цього у двох попередніх зустрічах у 2020-му та 2021-му роках перемагала Костюк.

Переможний шлях Костюк до фіналу турніру в Остіні