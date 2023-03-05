Даниэла Коллинз – Марта Костюк 4:6 / 3:6

В американском Остине подходит к завершению теннисный турнир ATX Open категории WTA250. В соревновании приняли участие две украинки – Даяна Ястремская и Марта Костюк, пишет 24 канал.

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Одесситка покинула турнир уже в первом раунде, проиграв немке Фридзам. А вот Марта продолжает борьбу за трофей. На пути в полуфинал киевлянка преодолела венгерку Гальфи, американку Брэнгл и ту же обидчицу Ястремской.

В 1/2 финала Костюк выпала в соперники американка Даниэла Коллинз. Именно она и была фавориткой битвы, но Марта показала зубы уже в первом сете, сделав брейк в седьмом гейме и выиграв сет со счётом 6:4.

Во втором сете Марти удались три брейка, хотя разок свою подачу сопернице она отдала. В итоге Костюк эффектно довела дело до конца, оформив брейк в финальном гейме. Счет сета – 6:3.

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Таким образом, киевлянка впервые в карьере вышла в финал индивидуального турнира WTA в карьере. В решающем матче ей придется сойтись либо с американкой украинского происхождения Кэти Волынец, либо же представительницей страны-террористки Варвары Грачевой.