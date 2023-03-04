Марта Костюк – Анна-Лена Фридзам 2:0 (7:6(6), 6:2)

Турнирная сетка свела на стадии четвертьфинала турнира серии WTA 250 Марту Костюк с Анной-Леной Фридзам. Немецкая теннисистка в 1/16 финала выбила Даяну Ястремскую. Поэтому у Марты была повышенная мотивация на отчетный поединок, пишет 24 канал.

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Матч за выход в полуфинал длился 1 час 51 минуту. Судьбу первого сетарешил тайбрейк – 8:6 в пользу Костюк.

Вторая партия неудачно началась для украинской теннисистки. Марта проиграла гейм на собственной подаче. Впрочем, украинка сумела восстановить паритет и выйти вперед на подаче соперницы. В итоге Костюк уверенно победила во втором сете и закрыла матч со счётом 2:0.

Видео матча Костюк – Фридзам

Таким образом Костюк впервые в нынешнем сезоне сыграет в полуфинале турнира соревнований WTA. Украинка встретится с четвертой сеяной ракеткой турнира американкой Даниэль Коллинз, которая в четвертьфинальном матче обыграла россиянку Анну Калинскую.