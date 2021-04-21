Сборным Швеции и Украины выпало сыграть в плей-офф отбора на чемпионат мира 2021 года. Первый матч в Киеве 17 апреля закончился более чем убедительной победой шведок 28:14.

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На 21 апреля был запланирован ответный матч в шведском Лунде. Но за день до матча результаты ПЦР-тестов сборной Швеции показали несколько случаев коронавируса. Поэтому было принято решение весь состав шведской сборной отправить на карантин. Таким образом в матче не примет участие ни одна из 16 игроков сборной Швеции, которые играли в первом поединке.

Вместо них в расположение сборной вызвали совершенно новый состав из 14 игроков. При этом семь из них никогда до этого не выступали за сборную и является дебютантками.

Что касается сборной Украины, то результаты теста на коронавирус были отрицательные. Под вопросом остается участие в игре Натальи Савчин, которая получила травму плеча в киевском матче со Швецией.

Матч Швеция – Украина состоится в среду, 21 апреля. Начало в 19:00. Победитель по сумме двух игр выйдет в финальный турнир ЧМ-2021. Украинкам нужно побеждать с разницей в 15 голов.