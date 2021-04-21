Збірним Швеції та України випало зіграти у плей-офф відбору на чемпіонат світу 2021 року. Перший матч у Києві 17 квітня закінчився більш ніж переконливою перемогою шведок 28:14.

Читайте також Закон про меценатство в спорті – державний чи антидержавницький?

На 21 квітня був запланований матч-відповідь у шведському Лунді. Та за день до матчу результати ПЛР-тестів збірної Швеції показали кілька випадків коронавірусу. Відтак було прийнято рішення весь склад шведської збірної відправити на карантин. Таким чином у матчі не візьме участь жодна з 16 гравчинь збірної Швеції, які грали у першому поєдинку.

Замість них до розташування збірної викликали абсолютно новий склад з 14 гравців. При цьому сім з них ніколи до цього не виступали за збірну та є дебютантками.

Щодо збірної України, то результати тесту на коронавірус були негативні. Під питанням залишається участь у грі Наталії Савчин, яка зазнала травми плеча у київському матчі зі Швецією.

Матч Швеція – Україна відбудеться в середу, 21 квітня. Початок о 19:00. Переможець за сумою двох ігор вийде до фінального турніру ЧС-2021. Українкам треба перемагати з різницею у 15 голів.