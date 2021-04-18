Украина – Швеция 14:28

Уже в начале матча украинкам не удавалось показывать свою игру. Шведки уверенно лидировали во встрече, не подпуская вплотную в счете наших гандболисток.

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Украинская сборная уступила соперницам с разницей в 14 мячей. Гандболистки из Украины попытаются взять реванш у шведских девушек уже 21 апреля в городе Лунд. Победитель противостояния станет участником чемпионата мира-2021.

Самой результативной в составе украинок вновь была Смолинг, которая забила 3 ​​гола. По два забросили Каганец, Поляк и Передерий. В составе победительниц матча лучшими были Робертс (4), Петрен (3), Лундстром (3) и Линдквист (3).

Чемпионат мира пройдет со 2 по 19 декабря в Испании. Участие примут 32 сборные.