Аталанта определила лучших авторов голов команды в феврале. Руслан Малиновский попал в пятерку самых красивых выстрелов.

В подборку лучших голов клуба из Бергамо попал и гол украинца Руслана Малиновского. Футболист открыл счет в матче против Сампдории в рамках 24 тура Серии А.

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Игрок сборной Украины получил передачу от Муриель, приблизился к штрафной соперника и мощно пробил под перекладину. В этом сезоне Руслан выходил в футболке Аталанты в 31 матче, в которых забил три гола и такое же количество раз ассистировал партнерам по команде.

Последний раз украинец принял участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала. В той игре его клуб потерпел поражение (3:1) и вылетел из розыгрыша турнира.

Топ-5 лучших голов в феврале

Дуван Сапата (Аталанта – Наполи)

Матео Пессина (Аталанта – Наполи)

Луис Муриель (Кальяри – Аталанта)

Луис Муриель (Аталанта – Наполи)

Руслан Малиновский (Сампдория – Аталанта)

Видео лучших голов Аталанты