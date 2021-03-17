Аталанта 16 марта сыграла матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала. Украинец Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков в составе итальянской команды.

Оценка игры Руслана Малиновского

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Аталанты и провел на поле весь поединок. Другой украинец Виктор Коваленко не попал в заявку на игру.

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Игрок сборной Украины может добавить себе этот матч в актив. Малиновский даже мог стать автором голевого ассиста на Сапату. На 67-й минуте Руслан отдал классную разрезную передачу между защитников Реала. После этого роскошного паса Сапата оказался перед воротами соперника, но пробил прямо в центр ворот, где стоял Куртуа. Бельгиец легко парировал удар.

Результативными действиями украинскому легионеру итальянского гранда отличиться не удалось. Однако его активность не осталась незамеченной. Сразу два специальных портала SofaScore и WhoScored высоко оценили игру украинца. SofaScore назвал Руслана лучшим игроком встречи в составе команды из Бергамо, поставив ему 7.5. Вторым стал Муриель – 7.4.

WhoScored же поставил украинца на второе место – 6.9. Самая высокая оценка у все того же Муриеля – 7.1. Руслан за игру дважды угрожал воротам Реала, четыре раза шел в обыгрыш, а его точность передач составила 81%.

Видео потенциального ассиста Малиновского