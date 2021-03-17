Сольний прохід: гол Маліновського потрапив у топ-5 найкрасивіших м'ячів Аталанти – відео
Аталанта визначила найкращих авторів голів команди у лютому. Руслан Маліновський потрапив у п'ятірку найкрасивіших пострілів.
Джерело:24 канал
У добірку найкращих голів клубу з Бергамо потрапив і гол українця Руслана Маліновського. Футболіст відкрив рахунок у матчі проти Сампдорії у рамках 24 туру Серії А.
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Топ-5 найкращих голів у лютому
- Дуван Сапата (Аталанта – Наполі)
- Матео Пессіна (Аталанта – Наполі)
- Луїс Муріель (Кальярі – Аталанта)
- Луїс Муріель (Аталанта – Наполі)
- Руслан Маліновський (Сампдорія – Аталанта)
Відео найкращих голів Аталанти
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