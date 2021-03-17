Аталанта визначила найкращих авторів голів команди у лютому. Руслан Маліновський потрапив у п'ятірку найкрасивіших пострілів.

У добірку найкращих голів клубу з Бергамо потрапив і гол українця Руслана Маліновського. Футболіст відкрив рахунок у матчі проти Сампдорії у рамках 24 туру Серії А.

Оце так Реал вибив Аталанту з ЛЧ: яку оцінку за гру отримав Руслан Маліновський

Гравець збірної України отримав передачу від Муріеля, наблизився до штрафного суперника та потужно пробив під поперечину. У цьому сезоні Руслан виходив у футболці Аталанти у 31 матчах, у яких забив три голи та таку ж кількість разів асистував партнерам по команді. Востаннє українець взяв участь у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала. У тій грі його клуб зазнав поразки (3:1) та вилетів із розіграшу турніру.

Топ-5 найкращих голів у лютому

Дуван Сапата (Аталанта – Наполі)

Матео Пессіна (Аталанта – Наполі)

Луїс Муріель (Кальярі – Аталанта)

Луїс Муріель (Аталанта – Наполі)

Руслан Маліновський (Сампдорія – Аталанта)

Відео найкращих голів Аталанти