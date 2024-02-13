Украина и Италия подписали важное соглашение в футболе ради беженцев: о чем договорился Шевченко

Новоиспеченный глава УАФ Андрей Шевченко заключил меморандум о сотрудничестве с итальянской федерацией футбола. Благодаря ему украинские переселенцы смогут более структурировано заниматься футболом в Италии.

В конце января легенда украинского футбола Андрей Шевченко стал президентом Украинской ассоциации футбола. А уже в начале февраля он отправился на Конгресс УАФ в Париже.

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Первый важный шаг Шевченко

Там Шевченко встретился с главой итальянской футбольной ассоциации Габриэле Гравиной и подписал с ним интересный документ. Согласно ему, УАФ и ИФА заключили меморандум о сотрудничестве.

Ассоциации начинают новый проект, который будет реализован в тренировочном центре Коверчиано, где проводит сборы сборная Италии. Речь о ряде совместных мероприятий технического тренировочного характера с участием молодых украинских игроков и тренеров.

Это поможет детям и подросткам, которые сбежали от войны в Италию, структурировать путь технического сотрудничества для дальнейшего развития украинского футбола. Шевченко отдельно поблагодарил итальянцев за поддержку в это трудное время.

Италия всегда была для меня вторым домом, наполненной незабываемыми воспоминаниями. Я благодарен каждому итальянцу за постоянную поддержку с первого дня полномасштабной войны в Украине. И я с нетерпением жду реализации совместных проектов для развития украинского футбола,

– заявил Андрей Николаевич.

Обе ассоциации намерены укреплять и развивать отношения дружбы и технического сотрудничества, помогая тренерам и молодым игрокам реализовать свой человеческий и профессиональный потенциал.

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Скандал между Италией и Украиной

Напомним, что недавно Украина и Италия боролись за прямую путевку на Евро-2024. Решающий матч между командами завершился скандалом в пользу "Скуадры Адзурры".

При счете 0:0 в компенсированное время судья не назначил очевидный пенальти на Михаиле Мудрике. Ничейный счет был в пользу итальянцев, которые в конце концов и вышли на Евро.

Это породило ряд теорий заговоров относительно предвзятости арбитра. За несколько недель до этого президент УЕФА Александер Чеферин откровенно заявил, что желает Италии прямого попадания на чемпионат Европы.

Напомним, что Украина сможет попасть на турнир через плей-офф. 21 марта команда Сергея Реброва сойдется с Боснией и Герцеговиной и в случае победы разыграет путевку на Евро с победителем пары Израиль – Исландия.