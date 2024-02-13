Наприкінці січня легенда українського футболу Андрій Шевченко став президентом Української асоціації футболу. А вже на початку лютого він відправився на Конгрес УАФ у Парижі.

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Перший важливий крок Шевченка

Там Шевченко зустрівся головою італійської футбольної асоціації Габріеле Гравіною та підписав з ним цікавий документ. Згідно з нього, УАФ та ІФА уклали меморандум про співпрацю.

Асоціації започатковують новий проєкт, який буде реалізовано в тренувальному центрі Коверчіано, де проводить збори збірна Італії. Мова про низку спільних заходів технічного тренувального характеру за участю молодих українських гравців і тренерів.

Це допоможе дітям та підліткам, які втекли від війни в Італію, структурувати шлях технічної співпраці для подальшого розвитку українського футболу. Шевченко окремо подякував італійцям за підтримку у цей важкий час.

Італія завжди була для мене другою домівкою, наповненою незабутніми спогадами. Я вдячний кожному італійцю за постійну підтримку з першого дня повномасштабної війни в Україні. І я з нетерпінням чекаю реалізації спільних проєктів для розвитку українського футболу,

– заявив Андрій Миколайович.

Обидві асоціації мають намір зміцнювати та розвивати відносини дружби та технічної співпраці, допомагаючи тренерам та молодим гравцям реалізувати свій людський і професійний потенціал.

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Скандал між Італією та Україною

Нагадаємо, що нещодавно Україна та Італія боролися за пряму путівку на Євро-2024. Вирішальний матч між командами завершився скандалом на користь "Скуадри Адзурри".

За рахунку 0:0 у компенсований час суддя не призначив очевидний пенальті на Михайлові Мудрику. Нічийний рахунок був на користь італійців, які зрештою і вийшли на Євро.

Це породило низку теорій змов щодо упередженості арбітра. За кілька тижнів до цього президент УЄФА Александер Чеферін відверто заявив, що бажає Італії прямого потрапляння на чемпіонат Європи.

Нагадаємо, що Україна матиме змогу потрапити на турнір через плей-оф. 21 березня команда Сергія Реброва зійдеться із Боснією і Герцеговиною і в разі перемоги розіграє путівку на Євро із переможцем пари Ізраїль – Ісландія.