Украинцы разрывают трансферный рынок Европы: Соболь стал игроком Страсбура

Чемпионат Франции пополнил еще один украинский футболист. Команда Лиги 1 Страсбур официально объявила о трансфере игрока сборной Украины Эдуарда Соболя.

Эдуард Соболь, в последнее время потерявший место в основе Брюгге, переехал из Бельгии во Францию. Теперь игрок сборной Украины будет защищать цвета Страсбура.

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Украинский защитник подписал контракт на 3,5 лет. Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

Эдуард Соболь сверкал от удовольствия на презентации, считая этот переход шагом вперед в карьере.

Это большой прогресс в моей карьере футболиста и моей жизни как человека. Я перешел в серьезный клуб и исторический город. Я полон решимости выложиться за свою команду. Я не могу дождаться, чтобы сыграть свой первый матч за Страсбур и открыть для себя атмосферу "Стад де ла Мено",

– заявил Соболь.

Тренерский штаб Страсбура рассчитывает, что украинский игрок заменит травмированного Томаса Делейна.

Интересно, что селекционеры французского клуба вели Соболя с 2018 года, когда он играл в пражской Славии. Так что тренеры очень рассчитывают на опыт Эдуарда.

, Соболь уже играл на домашней арене Страсбурга. В октябре 2015 года Эдуард вместе с молодежной сборной Украины противостоял французским сверстникам именно на "Стад де ла Мено".

Свой ближайший матч в Лиге 1 Срасбур проведет 29 января против Тулузы. А 12 марта Соболь может сыграть против Малиновского, который в начале января стал игроком Марселя.

Страсбур занимает 16 место в чемпионате Франции, имея в своем активе 15 пунктов. Команда балансирует над зоной вылета, так что им нужно немедленно набирать очки.

Карьера Соболя в Брюгге