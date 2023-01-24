Едуард Соболь, який останнім часом втратив місце в основі Брюгге, переїхав із Бельгії до Франції. Відтепер гравець збірної України буде захищати кольори Страсбура.

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Другий українець в Лізі 1

Український захисник підписав контракт на 3,5 роки. Сума трансферу склала 2,5 мільйони євро.

Едуард Соболь сяяв від задоволення на презентації, вважаючи цей перехід кроком вперед у кар'єрі.

Це великий прогрес у моїй кар’єрі футболіста і в моєму житті як людини. Я перейшов у серйозний клуб та історичне місто. Я сповнений рішучості викластися за свою команду. Я не можу дочекатися, щоб зіграти свій перший матч за Страсбур та відкрити для себе атмосферу "Стад де ла Мено",

– заявив Соболь.

Тренерський штаб Страсбура розраховує, що український гравець замінить Томаса Делейна, який зазнав травми.

Цікаво, що селекціонери французького клубу вели Соболя ще з 2018 року, коли він грав у празькій Славії. Тож тренери дуже розраховують на досвід Едуарда.

До речі, Соболь вже грав на домашній арені Страсбура. У жовтні 2015 року Едуард разом з молодіжною збірною України протистояв французьким одноліткам саме на "Стад де ла Мено".

Свій найближчий матч в Лізі 1 Срасбур проведе 29 січня проти Тулузи. А 12 березня Соболь може зіграти проти Маліновського, який на початку січня став гравцем Марселя.

Наразі Страсбур посідає 16 місце в чемпіонаті Франції, маючи в своєму активі 15 пунктів. Команда балансує над зоною вильоту, тож їм потрібно негайно набирати очки.

Кар'єра Соболя у Брюгге