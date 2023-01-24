Едуард Соболь, який останнім часом втратив місце в основі Брюгге, переїхав із Бельгії до Франції. Відтепер гравець збірної України буде захищати кольори Страсбура.
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Другий українець в Лізі 1
Український захисник підписав контракт на 3,5 роки. Сума трансферу склала 2,5 мільйони євро.
Едуард Соболь сяяв від задоволення на презентації, вважаючи цей перехід кроком вперед у кар'єрі.
Це великий прогрес у моїй кар’єрі футболіста і в моєму житті як людини. Я перейшов у серйозний клуб та історичне місто. Я сповнений рішучості викластися за свою команду. Я не можу дочекатися, щоб зіграти свій перший матч за Страсбур та відкрити для себе атмосферу "Стад де ла Мено",
– заявив Соболь.
Тренерський штаб Страсбура розраховує, що український гравець замінить Томаса Делейна, який зазнав травми.
Цікаво, що селекціонери французького клубу вели Соболя ще з 2018 року, коли він грав у празькій Славії. Тож тренери дуже розраховують на досвід Едуарда.
Свій найближчий матч в Лізі 1 Срасбур проведе 29 січня проти Тулузи. А 12 березня Соболь може зіграти проти Маліновського, який на початку січня став гравцем Марселя.
Наразі Страсбур посідає 16 місце в чемпіонаті Франції, маючи в своєму активі 15 пунктів. Команда балансує над зоною вильоту, тож їм потрібно негайно набирати очки.
Кар'єра Соболя у Брюгге
- Нагадаємо, що Едуард Соболь захищав кольори Брюгге з 2019 року.
- За цей час захисник зіграв 124 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 14 результативних передач.
- Разом із бельгійським клубом Соболь тричі ставав чемпіоном Бельгії та вигравав Суперкубок Бельгії.