Брайтон тренирует итальянец Роберто Де Дзерби. И до лета 2022 года он был тренером донецкого Шахтера, но покинул команду из-за войны. Следовательно, он лично знает возможности некоторых игроков "горняков". И после того, как возглавил Брайтон, решил подписать несколько из них во время зимнего трансферного окна. В этом списке и центральный защитник Николай Матвиенко.

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Журналист Дэвид Орнштейн указывает, что инициатива пригласить Матвиенко идет именно от Де Дзерби, а не от скаутской службы клуба. И именно по его просьбе Брайтон уже сделал запросы о возможном трансфере Матвиенко. Вот только "чаек" отпугивает сумма отступных, которые требует Шахтер – 25 миллионов евро. Однако Де Дзерби настаивает на том, чтобы клуб купил Матвиенко.

Сам Матвиенко сейчас находится в Лондоне. Однако эта поездка не связана с возможным трансфером. Футболист посетил свою семью, которая сейчас там живет. Игрок, как и остальные футболисты Шахтера, получил несколько дней выходных после первого сбора команды.

Преградой для трансфера Матвиенко мог быть Леви Колвилл. Это 19-летний английский защитник, которого в начале сезона Брайтон арендовал у Челси. И хорошо себя проявил в команде. Вот только игрок травмировался, и неизвестно, когда сможет вернуться на поле. А также он арендован, поэтому в конце сезона не исключено, что вернется в состав Челси. Поэтому в Брайтоне продолжают работать над усилением защитной линии, и Матвиенко является одним из кандидатов на переход в клуб.

При этом Матвиенко – не единственный игрок Шахтера, которого Де Дзерби стремится переманить в Брайтон. Также неоднократно звучала информация об интересе полузащитником Артемом Бондаренко. Кроме того, Брайтон после скандала продал своего лучшего бомбардира в Арсенал. И именно на его место может купить Бондаренко.

Напомним, сейчас в АПЛ выступает четверо украинцев. Виталий Миколенко является игроком Эвертона. Александр Зинченко выступает за Арсенал. А Михаил Мудрик в январе 2023 года перешел в Челси. Еще один украинский полузащитник Егор Ярмолюк является игроком Брентфорда. Но пока на уровне АПЛ он не дебютировал, попав только в заявку на матч.