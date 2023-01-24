Эдуард Соболь, в последнее время потерявший место в основе Брюгге, переехал из Бельгии во Францию. Теперь игрок сборной Украины будет защищать цвета Страсбура.
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Второй украинец в Лиге 1
Украинский защитник подписал контракт на 3,5 лет. Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.
Эдуард Соболь сверкал от удовольствия на презентации, считая этот переход шагом вперед в карьере.
Это большой прогресс в моей карьере футболиста и моей жизни как человека. Я перешел в серьезный клуб и исторический город. Я полон решимости выложиться за свою команду. Я не могу дождаться, чтобы сыграть свой первый матч за Страсбур и открыть для себя атмосферу "Стад де ла Мено",
– заявил Соболь.
Тренерский штаб Страсбура рассчитывает, что украинский игрок заменит травмированного Томаса Делейна.
Интересно, что селекционеры французского клуба вели Соболя с 2018 года, когда он играл в пражской Славии. Так что тренеры очень рассчитывают на опыт Эдуарда.
Свой ближайший матч в Лиге 1 Срасбур проведет 29 января против Тулузы. А 12 марта Соболь может сыграть против Малиновского, который в начале января стал игроком Марселя.
Страсбур занимает 16 место в чемпионате Франции, имея в своем активе 15 пунктов. Команда балансирует над зоной вылета, так что им нужно немедленно набирать очки.
Карьера Соболя в Брюгге
- Напомним, что Эдуард Соболь защищал цвета Брюгге с 2019 года.
- За это время защитник сыграл 124 матча, в которых забил 4 гола и отдал 14 результативных передач.
- Вместе с бельгийским клубом Соболь трижды становился чемпионом Бельгии и выигрывал Суперкубок Бельгии.