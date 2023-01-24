Этой зимой ряд украинских игроков сборной Украины сменили свои клубы. Малиновский ушел в Марсель, Цыганков стал игроком Жироны, а Челси не пожалел 70 миллионов евро на Михаила Мудрика.

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На днях очередной футболист национальной команды сменил клуб – Эдуард Соболь перешел в Страсбург. 24 канал предлагает разобраться, как этот трансфер повлияет на 27-летнего защитника.

Чего Соболь достиг в Брюгге

Эдуард перешел в бельгийский гранд в 2019 году в аренду из Шахтера, а уже через два сезона был выкуплен клубом за 3 миллиона. Тогда левый защитник успел быстро стать основным футболистом, помог "сине-черным" завоевать чемпионство.

Всего же за три сезона Соболь трижды выиграл чемпионат подряд и почти всегда играл в основе. Доверие со стороны Филиппа Клемана было полным. Но зимой в прошлом году коуч ушел и тренерская чехарда повлияла на украинца.

Чем дальше, тем реже Эдуард выходил в основу. В этом сезоне Брюгге же перешел на схему в четыре защитника и приобрел левого защитника Гронингена Бьорна Майера. Он более надежен в обороне, тогда как Соболь мог закрыть всю бровку и прибавить в нападении.

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Что из себя представляет Страсбург

В конце концов, Эдуард решил не мириться с ролью запасного, а тут еще и клуб из топ-лиги проявил интерес к футболисту. Вероятно, новый наставник Брюгге Скотт Паркер дал понять, что он будет делать ставку на голландца Майера.

Несмотря на то, что статус Страсбурга не впечатляет, эта команда представляет более престижную лигу, чем бельгийская. Чемпионат Франции, к которому недавно перешел Руслан Малиновский, неформально входит в пятерку топ-лиг Европы.



Соболя поздравляют в Страсбурге / twitter.com/RCSA

Сам клуб никогда звезд с неба не хватал, хотя в 1979-м сумел стать чемпионом. К слову, за ту команду играли такие известные люди как Арсен Венгер и Раймон Доменек, больше запомнившиеся в тренерском ремесле.

Тогда же Страсбург и вышел впервые и в последний раз в КЕЧ/ЛЧ, где дошел до четвертьфинала и проиграл Аяксу. Свой последний трофей команда из Альзаса взяла в 2019 году – Кубок французской лиги. Это позволило их впервые за 14 лет выйти в еврокубки, но там французы не преодолели квалификацию ЛЕ.

Впереди борьба за выживание

Команду часто бросало от статуса середняка Лиги 1 к аутсайдеру и даже клубу Лиги 2. Сейчас же, похоже, наступила нижняя отметка этой синусоиды, ведь "бело-голубые" борются за выживание.

К концу 2022 года Страсбург занимал предпоследнее место всего с одной победой в чемпионате. Это вылилось в отставку Жюльена Стефана. Пока его обязанности выполняет Матье Ле Скорне, но результаты гораздо лучше.

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Страсбург сыграл вничью со вторым на данный момент Лансом и победил на выезде сам Лион. Это позволило ему подняться в спасательную зону на 16 место (в Лиге 1 будет вылетать четыре команды). Но там альзасцы только благодаря лучшей разнице голов, поэтому вся борьба впереди.

Как играет Страсбург и кто конкурент для Соболя

Чаще французы играли как раз по любимой схеме для Эдуарда 3-5-2, но в последних играх иногда переходили на четыре защитника. Лидерами Страсбурга следует называть экснападающего сборной Франции Кевина Гамейро, его партнера по нападению Хабиба Диалло.

Также в центре поля находится боснийский опорник Саньин Прчич. В защите имеют стабильную игровую практику центрбеки Джику и Ле Маршан. А вот с левым флангом, где играет Соболь, не всё стабильно.



Эдуард Соболя в футболке нового клуба / ФК Страсбург

В матчах с четырьмя защитниками там играл номинально центрбек Перрен, в то время как при схеме 3-5-2 выходили более атакующие футболисты. Речь в первую очередь о ветеране команды Линарда, играющем за "бело-голубых" более десяти лет.

Правда, скорость – явно не его сильная сторона в 34 года. Выходил там и 30-летний новичок Делен, но он не играет с ноября и пока травмирован. Поэтому можно сделать предположение. что Соболя брали как раз под основу, однако долго его прорыва ждать не будут.

Возможность выйти на новый уровень

Украинца есть кем заменить. К тому же Эдуарда взяли не на пять, а на три года и заплатили довольно небольшие деньги – 2,5 миллиона евро. С другой стороны, для сборной Украины и самого Соболя этот трансфер должен быть положительным.

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Защитник попробует себя в топ-лиге, пусть и в борьбе за выживание. В схожие условия переходил ранее Даниил Игнатенко, не спасший от вылета Бордо, но оставшийся с командой в Лиге 2 и продолжающий быть среди претендентов на место в сборной.

При этом в национальной команде Эдуард – неосновной игрок, ведь Миколенко. Соболя используют чаще в матчах с тремя защитниками, но это редко в нашей команде случается. Потому и рисков провала ключевого футболиста нет. А вот уровень Лиги 1 выше бельгийского и это должно повлиять положительно на питомца запорожского Металлурга.