Со стороны россиян я была проклята много раз, – гимнастка Ризатдинова о скандале на Олимпиаде

Результаты художественной гимнастики на Олимпиапде-2020 вызвали у россиян волну ненависти ко всем. Все из-за победы израильтянки Линой Ашрам, опередившей представительниц ОКР. Досталось и украинке Анне Ризатдиновой.

Анна Ризатдинова закончила профессионально выступать в 2016 году. В 2021 году во время Олимпиады в Токио она решила прокомментировать результаты выступлений в художественной гимнастике, где неожиданно победила Линой Ашрам. Она прервала гегемонию российских гимнасток на Олимпиадах, которая длилась 21 год.

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Однако в России такие высказывания не слишком понравились. Еще до этого они начали травить в соцсетях судей, которые работали на финале. А потом перешли и к тем, кто пытался им доказать их неправоту.

Впервые в жизни судили Олимпийские игры объективно. Это правда. Я высказала свое мнение в соцсетях и получила разгром в комментариях — со стороны россиян я была проклята много раз. Мы даже смеялись, что русские меня прокляли, а в Израиле, Иерусалиме, должны замолить,

– рассказала Ризатдинова.

Анна Ризатдинова, чтобы разъяснить ситуация, как арбитры оценивали выступления на Олимпиаде, обратилась за комментарием к Лидии Виноградной, которая работает судьей с 2007 года. После этого и Виноградная начала получать угрозы.

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"Я опиралась на профессиональное мнение – записала интервью с нашим судьей Лидией Виноградной. Она объяснила, почему с потерей предмета выиграла израильтянка. Если убрать эмоции, то она действительно победила российскую девочку. За счет сложности тела – она скрутила поворот в планше не на пятке, а на полупальцах, что сразу дороже оценивается. За счет этого поворота, к нему никто не был готов, она сразу слетела практически на бал, и все уже было бесполезно. Международная федерация гимнастики еще раз проверила судейство и подтвердила, что оно было справедливым", – рассказала спортсменка.