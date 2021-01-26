Бронзовая призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике Анна Ризатдинова эксклюзивно рассказала о развитии собственной академии, целях на новый 2021-й год и книге "Мой роман со спортом".

Источник: 24 канал

В сентябре Анна Ризатдинова открыла двери собственной Академии художественной гимнастики в Киеве. 27-летняя девушка убеждена, что абсолютно каждый ребенок должен получить шанс и попробовать свои силы в гимнастике. А уже 17 декабря на свет родилась автобиографическая книга Анны о спортивном пути гимнастки. Как признается спортсменка, ее книга не просто так получила такое название. Ее "роман" со спортом длился долгие 17 лет.

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Развитие Академии

По словам Анны, Академия работает в сложный для всех период. Однако основательница довольна результатами деятельности во время пандемии. Сейчас в группах есть достаточное количество детей, а их достижения не могут не радовать. Уже были даже первые онлайн-соревнования, и сейчас юные гимнастки готовятся к следующим. Ризатдинова надеется, что впоследствии будущие чемпионки покажут свои умения не только онлайн.

Работы очень много. К нам в Академию пришли детки разного уровня подготовки, от разных тренеров и из разных школ. Всех надо собрать воедино и заново познакомить с художественной гимнастикой. Потому что кто-то пришел запуганный, кто-то – в подавленном состоянии, а кто-то боялся улыбаться, потому что до этого им не разрешали на тренировках. Разные истории,

– заявила Анна.

Призер Олимпийских игр радуется, что Академия прогрессирует. Девушка собрала вокруг себя команду профессионалов, которая целиком и полностью отдается своему делу. Для нее это не просто бизнес, а дело всей жизни. Анна откровенно призналась, что, даже вернувшись вечером домой, она думает, что девочкам нужно улучшить, что изменить в программе и какую музыку выбрать.

Глоток свежего воздуха перед серьезной работой

Несколько дней Анна взяла себе, чтобы перевести дыхание и набраться сил для новых свершений в 2021 году. Сначала Ризатдинова вместе с сыном Ромой поехала в Буковель, где вдоволь надышалась горным воздухом, а спустя пять дней грелась на солнышке в ОАЭ.

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Этот отдых был словно глоток свежего воздуха для трудолюбивой Анны, которая в течение двух предыдущих лет не могла позволить себе отпуск. Однако даже во время отдыха Ризатдинова продолжала думать об Академии. Размышляла, что улучшить, какую музыку для программ девочек выбрать.

Цели Ризатдиновой на 2021 год

Для меня 2020-й был настолько насыщенным событиями, что в этом году я бы хотела закрепить результаты. Планирую увеличивать численность учениц Академии и продолжать работать над их умениями, перевести книгу "Мой роман со спортом" на английский. И третье – создать семью. Я выросла в любвеобильной семье, потому это для меня самое важное. И хоть целью это назвать трудно, скорее желанием, в этом году я хочу, чтобы у меня появилась своя настоящая семья,

– признается гордость Украины.

Безумная мотивация

Кто бы мог подумать, что в жизни гимнастки был период, когда нечего было делать. Но, как бы странно ни звучало, это для Анны гораздо хуже. Девушка привыкла много работать. Постоянные сборы, соревнования, командировки – нормальная жизнь для спортсменки. Когда этого всего нет, у Ризатдиновой складывается впечатление, будто она стоит на месте, не развивается, а жизнь проходит мимо.

Рада, что после "Танцев со звездами" этот турборежим включился. Я черпаю мотивацию отовсюду. И, как представитель спорта, хочу быть полезной молодому поколению. Поэтому всячески стараюсь развивать спорт в нашей стране,

– сказала олимпийская призер.

Популярность книги

Девушке сложно выделить какую-то одну наиболее интересную главу из собственной книги. Но склоняется к тому, что ею стал бы отрезок в издании о "Рио".

Это самый трогательный и эмоциональный момент. Большинство пишет, что плакали именно во время прочтения этой части. И это меня умиляет. Потому что я всеми силами пыталась передать, какими усилиями нам обошлась медаль Олимпиады,

– призналась Анна.

После публикации книга получила большую огласку в спортивном сообществе. Автобиграфическая книга Ризатдиновой уже успела пополнить полки не только юных гимнасток, но и людей, далеких от спорта.

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Это была лотерея, как и на "Танцах со звездами". С технической стороны я понимала, что могу дойти до финала. Но в то же время осознавала, что спортсмены в нашей стране не настолько популярны и за них не будут голосовать. Боялась уйти еще в третьем эфире, но случилось иначе. Так и с книгой. Волновалась, что перед Новым годом родители юных гимнасток раскупят их в качестве подарков, и на этом все. Но оказалось, что моей книгой заинтересовались даже далекие от спорта люди. Думаю, все потому, что я старалась сделать ее максимально понятной и интересной для всех,

– подытожила автор книги.

Спортивные достижения Анны Ризатдиновой