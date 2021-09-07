Анна Різатдінова закінчила професійно виступати у 2016 році. У 2021 році під час Олімпіади в Токіо вона вирішила прокоментувати результати виступів у художній гімнастиці, де неочікувано перемогла Ліной Ашрам. Вона перервала гегемонію російських гімнасток на Олімпіадах, яка тривала 21 рік.

Читайте також Хочу бути корисною для юних гімнасток: ексклюзив із призеркою Олімпіади Анною Різатдіновою

Однак в Росії такі висловлювання не надто сподобалися. Ще до цього вони почали цькувати у соцмережах суддів, які працювали на фіналі. А згодом перейшли й до тих, хто намагався їм довести їх неправоту.

Вперше в житті судили Олімпійські ігри об'єктивно. Це правда. Я висловила свою думку в соцмережах і отримала розгром в коментарях — з боку росіян я була проклята багато разів. Ми навіть сміялися, що росіяни мене прокляли, а в Ізраїлі, Єрусалимі, повинні замолити,

– розповіла Різатдінова.

Анна Різатдінова, щоб роз'яснити ситуація, як арбітри оцінювали виступи на Олімпіаді, звернулася за коментарем до Лідії Виноградної, яка працює суддею з 2007 року. Після цього і Виноградна почала отримувати погрози.

Детальніше Бажають мені смерті, – українка поскаржилася на погрози через поразку росіянки на Олімпіаді-2020

"Я спиралася на професійну думку – записала інтерв'ю з нашим суддею Лідією Виноградною. Вона пояснила, чому з втратою предмета виграла ізраїльтянка. Якщо прибрати емоції, то вона дійсно перемогла російську дівчинку. За рахунок складності тіла — вона скрутила поворот в планше не на п'яті, а на напівпальцях, що відразу дорожче оцінюється. За рахунок цього повороту, до нього ніхто не був готовий, вона відразу злетіла практично на бал, і все вже було марно. Міжнародна федерація гімнастики ще раз перевірила суддівство і підтвердила, що воно було справедливим", – розповіла спортсменка.