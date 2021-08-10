Чуть ли не сразу после финала соревнований, когда и стала известна победительница, Олимпийский комитет России решил назвать имена судей, "благодаря которым весь мир увидел слезы боли Авериных". Среди этих судей была и украинка Наталья Еремина. В целом же выступление оценивают сразу 15 судей.

Это привело к тому, что российские болельщики просто завалили страницы арбитров негативными комментариями. Дошло и до угроз. Поэтому некоторые из них были вынуждены скрыть свои страницы в социальных сетях.

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Но на этом россияне не остановились. И теперь они угрожают даже тем специалистам, которые объясняют, почему победу одержала Ашрам, а Аверина заняла лишь второе место. Среди таких и украинка Лидия Виноградная. Она работает судьей соревнований с 2007 года. К ней за комментарием обратилась украинская гимнастка Анна Ризатдинова после того, как и ей начали поступать негативные комментарии. Виноградная согласилась и все разъяснила. И у нее даже вышла отдельная статья об этом в российском СМИ.

Но российских хейтеров это не остановило.

Я должна была высказаться и, просто сняв видео с Анной Ризатдиновой, получила столько ненависти, как будто я убила кого-то из пистолета. Люди желают мне смерти,

– рассказала Виноградная.

Также она поддержала украинку Наталью Еремину, которую оскорбляют российские болельщики только из-за того, что она украинка.

"Наибольшую ненависть вызывает наша судья Наталья Еремина только потому, что она украинка. Как будто украинский паспорт автоматически делает тебя более лукавым в отношении россиянок. Мы ценим российских гимнасток, они великие спортсменки, и мы также уважаем их тренеров и судей. У Натальи была самая сложная работа вместе с Евой Серрано, и я уверена, что они обе блестяще справились со своей задачей", – заявила Виноградова.