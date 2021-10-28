Рогава проиграл в 1/16 финала

В четвертый день чемпионата мира поражение потерпел Цотне Рогава. В 1/16 турнира украинский боксер проиграл Давиду Чалояну из Армении.

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Рогава уступил раздельным решением судей – 1:4. Цотне выступает в весовой категории свыше 92 килограммов.

По итогу четырех дней на чемпионате мира сборная Украины одержала только одну победу.

В среду, 27 октября, чемпион мира среди молодежи Юрий Захареев победил Махмуда Саида из Сомали. Украинец, выступающий в весовой категории до 71 килограмма, победил в своем стартовом бою на турнире.

В то же время поражений потерпели другие четверо представителей Украины:

Александр Корнев (до 51 килограмма);

Сергей Горсков (до 86 килограммов);

Андрей Ефимович (до 48 килограммов) ;

Олег Чулячеев (до 57 килограммов).

Чемпионат мира в сербском Белграде продлится до 6 ноября.