Рогава програв в 1/16 фіналу
У четвертий день чемпіонату світу поразки зазнав Цотне Рогава. В 1/16 турніру український боксер програв Давиду Чалояну з Вірменії.
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Рогава поступився роздільним рішенням суддів – 1:4. Цотне виступає у ваговій категорії понад 92 кілограмів.
За підсумком чотирьох днів на чемпіонаті світу збірна України здобула тільки одну перемогу.
У середу, 27 жовтня, чемпіон світу серед молоді Юрій Захарєєв переміг Махмуда Саїда із Сомалі. Українець, який виступає у ваговій категорії до 71 кілограму, переміг у своєму стартовому бою на турнірі.
Водночас поразок зазнали інші четверо представників України:
- Олександр Корнєв (до 51 кілограму);
- Сергій Горсков (до 86 кілограмів);
- Андрій Єфимович (до 48 кілограмів) ;
- Олег Чулячеєв (до 57 кілограмів).