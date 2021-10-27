Уверенная победа украинца

Украинский боксер Юрий Захареев (категория 71 килограмм) пробился во второй круг чемпионата мира по боксу.

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Украинец победил представителя Сомали Махмуда Саида. Захареев был лучше соперника во всех раундах.

А под конец третьей трехминутки еще и отправил противника в нокдаун. Юрий победил по единогласному решению судей– 30:24, 30:24, 30:23, 30:24, 30:26.

Захареев является первым украинцем, победившим на этом чемпионате мира.

Ранее в первом круге уступили Александр Корнев и Олег Чулячеев.

Чемпионат мира по боксу состоится 24 октября и продлится до 6 ноября.

Видео поединка украинца.