Уверенная победа украинца
Украинский боксер Юрий Захареев (категория 71 килограмм) пробился во второй круг чемпионата мира по боксу.
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Украинец победил представителя Сомали Махмуда Саида. Захареев был лучше соперника во всех раундах.
А под конец третьей трехминутки еще и отправил противника в нокдаун. Юрий победил по единогласному решению судей– 30:24, 30:24, 30:23, 30:24, 30:26.
- Захареев является первым украинцем, победившим на этом чемпионате мира.
- Ранее в первом круге уступили Александр Корнев и Олег Чулячеев.
- Чемпионат мира по боксу состоится 24 октября и продлится до 6 ноября.
Видео поединка украинца.