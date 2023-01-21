Двухкратный призер Олимпийских игр не сможет принести в копилку Украины личные награды. Во всем виновата травма, которую Александр Абраменко получил в США. Об этом рассказал тренер украинской сборной Энвер Аблаев.

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Аблаев: Не произошло какого-то чрезвычайного падения

Отмечается, что спортсмен травмировался при выполнении прыжков. Его лыжа зацепилась за снег, потому колено Александра пошло не так, как нужно.

На Кубке мира в Канаде мы не увидим Александра Абраменко. Он в США выполнял обычный скачок "фулл-фулл" – не произошло какого-то чрезвычайного падения, но когда выезжал на трамплине, его лыжа очень зацепилась за снег, и колено немного пошло на "свертку",

– сказал наставник.

Обратите внимание! Этап Кубка мира по лыжной акробатике проходит в канадском Квебеке в течение 21 – 22 января.

Украину на соревнованиях в Канаде представляют восемь спортсменов: Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Владимир Кушнир и Максим Кузнецов, Ольга Полюк, Анастасия Новосад, Ангелина Брикина и Анастасия Гасюк.

Отметим, что Александр Абраменко стал лучшим спортсменом 2022 года по мнению Ассоциации спортивных журналистов.