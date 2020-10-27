У середу, 28 жовтня, київське "Динамо" на виїзді протистоятиме угорському "Ференцварошу", який очолює легенда "біло-синіх" та київського "Динамо" Сергій Ребров. Про найцікавіше перед цим поєдинком – читайте на Спорт24.

Ференцварош – Динамо: головне

Що: груповий етап Ліги чемпіонів;

Де: Угорщина, Будапешт, "Групама Арена"

Коли: 28 жовтня, о 22:00;

Арбітр: Іван Кружляк (Словаччина);

Де дивитися: телеканал "Футбол 2", онлайн-трансляція Спорт24.

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Історія протистоянь

З моменту єдиного офіційного протистояння "Ференцвароша" і "Динамо" в єврокубках пройшло більше 45 років. У 1975 році "Динамо" у фіналі Кубка кубків на стадіоні "Санкт-Якоб" в Базелі розгромило "Ференцварош" – 3:0 (Онищенко – 2, Блохін).

Відеоогляд фіналу Кубка кубків Динамо – Ференцварош

Також команди грали один проти одного, але статус гри був товариським. Було це в 2013 році і тоді "Ференцварош" виграв з рахунком 3:2.

Старт Ліги чемпіонів

"Ференцварош"

Перемикатися з чемпіонату Угорщини на матчі Ліги чемпіонів – це не жарти. Власне, у матчі першого туру проти "Барселони" "Ференцварош" в кращому вигляді продемонстрував, що таке бути командою з маленького чемпіонату.

Спробувавши зіграти в атаці, угорці отримали цілу авоську – 1:5, а могло бути і більше. Додати тут нічого – навряд чи могло скластися якось інакше.

"Динамо"

На старті сезону "Динамо" вміло працює на два фронти. Проходження кваліфікації Ліги чемпіонів вдалося поєднати з успішним виступом в чемпіонаті. В УПЛ у "Динамо" поки перше місце.

Початок групової стадії Ліги чемпіонів, щоправда, вийшов невдалим. На НСК "Олімпійський" "біло-сині" не впоралися з "Ювентусом", отримавши два м'ячі від Альваро Морати. Втім, завдання неодмінно вийти з групи з "Юве" і "Барсою" перед Мірчою Луческу навряд чи ставлять.

Травмовані і дискваліфіковані

"Ференцварош": відсутні;

"Динамо": Артем Бєсєдін, Микита Бурда, Микола Тимчик, Віталій Миколенко, Георгій Бущан – не зіграють.

Статистичне прев'ю для "Динамо"

"Динамо" йде на першому місці в УПЛ, завдяки своєму захисту, адже в середньому вони пропускають тільки 0,43 м'яча за гру. Поставити на ПТ2М 0,5 можна з коефіцієнтом 3,91.

Зате "Динамо" не соромиться забивати – в середньому 2,14 голів за гру. Поставити на ПТ2Б 1,5 можна за 2,24.

Ференцварош – Динамо: прогноз

Київське "Динамо" при Мірчі Луческу виглядає все краще і краще, і по-хорошому повинно обігравати на виїзді "Ференцварош". Нічого космічного угорський клуб не демонструє і навряд чи набагато сильніше за "АЗ Алкмаар" і "Гент", яких Київ пройшов у кваліфікації.