СМИ: Ярмоленко не будет продлевать контракт с Вест Хэмом

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко планирует сменить клубную прописку. Хавбек решил не продлевать контракт с лондонским Вест Хэмом.

Однако пока неизвестно, отработает ли 31-летний полузащитник соглашение с "молотобойцами" до 30 июня 2022 года, или покинет английскую команду в ближайшее трансферное окно.

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Андрей Ярмоленко не смог сполна зарекомендовать себя в сезоне 2020/2021 из-за травм. В целом он провел за Вест Хэм только 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

Уход Ярмоленко из Вест Хэма

Ранее появилась информация, что английский Вест Хэм хочет отправить Андрея Ярмоленко в московский Спартак.

Агент футболиста Вадим Шаблий мгновенно отреагировал на это сообщение и заявил, что такой вариант даже не может обсуждаться.

СМИ утверждают, что лондонцы не оставляют попыток избавиться от украинского игрока. Теперь его сватают в турецкий Галатасарай.

Контракт лидера сборной Украины с Вест Хэмом рассчитан до конца июня 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость трансфера правого полузащитника в 4 миллиона евро.